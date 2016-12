Atletico Madrid, ridotto il contratto di Simeone: potrà liberarsi nel 2018

L'Inter, lo sappiamo, lo ha ormai da tempo nel mirino. Il Cholo è un ex nerazzurro e questa inaspettata novità contrattuale potrebbe essere l'occasione giusta per riportarlo a casa, questa volta nel ruolo di allenatore. Occhio però ad altri top club europei: in estate il Paris Saint Germain aveva sondato il terreno, ma l'Atletico aveva rifiutato di lasciarlo andare via gratuitamente e davanti all'idea di dover pagare una clausola rescissoria, il club parigino ha preferito ripiegare su Emery. Infine, da non escludere la possibilità che il Cholo si sieda sulla panchina della nazionale argentina. Quel che è certo è che questo nuovo contratto tra Simeone e l'Atletico sarà l'ultimo.