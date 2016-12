Arbitri: Rocchi torna in campo a novembre

16:41 - Gianluca Rocchi torna. A fine mese. O ai primi di novembre. Una sosta si impone, dopo la bufera di Torino, la settimana complessa dell'arbitro già nel mirino a metà settimana (Champions, Arsenal-Galatasaray). I designatori lo lasceranno rifiatare (e riflettere) alla ripresa del campionato, il 18-19 ottobre, e risulta anche la domenica successiva. Potrebbe tornare in campo nel turno infrasettimanale del 29 ottobre, oppure alla decima giornata, il 2 novembre.

Anche l'Uefa, al momento, ha deciso di non utilizzare Rocchi per le gare di venerdì delle Nazionali. Rizzoli dirigerà Svezia-Russia, Mazzoleni designato per Macedonia-Lussemburgo, Orsato per Cipro-Israele.