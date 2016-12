Serie A, giudice sportivo: due giornate a Manolas, una a Morata

22:53 - Due giornate di squalifica a Manolas della Roma, una a Morata della Juve: lo ha deciso il giudice sportivo. Morata è stato espulso per un fallo da dietro e Manolas per la reazione. Il tecnico della Roma Rudi Garcia, espulso per proteste al primo rigore concesso ai bianconeri, è stato ammonito con diffida; gli è stata inflitta anche una multa di 5.000 euro. Trentamila euro di multa alla Juve per schiaffi a un componente della panchina della Roma.

Manolas è stato fermato due turni "per avere, al 42° del secondo tempo - si legge nel comunicato del giudice sportivo - reagendo ad un fallo subito, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un calciatore avversario, fronteggiandolo aggressivamente". Un turno a Morata "per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco". Trentamila euro di multa alla Juve perché alcuni sostenitori bianconeri hanno colpito con uno schiaffo dalla tribuna un componente la panchina della squadra ospite, oltre che per lancio di bengala e uso di laser. Il lancio di bengala da parte dei suoi tifosi e l'uso di ripetuto di una rice-trasmittente da parte di un componente della panchina giallorossa sono costati invece 20mila euro di ammenda alla Roma.



DUE GIORNATE A EL KADDOURI E GLIK

I giocatori del Torino El Kaddouri e Glik pagano con due giornate di squalifica ciascuno l'aver rivolto frasi ingiuriose all'arbitro, il primo, e agli ufficiali di gara, il secondo, al termine della partita contro il Napoli. Sei squalificati per una giornata: Cana (Lazio), Peluso (Sassuolo), Roncaglia (Genoa), De Jong (Milan), Lucchini (Cesena), Rossettini (Cagliari).

LA ROMA SI CONFRONTA CON VERTICI ARBITRALI

Prima la richiesta di spiegazioni a Rocchi direttamente allo Juventus Stadium da parte dei dirigenti Baldissoni e Fenucci, poi, a quanto si apprende dall'interno del club giallorosso, il confronto a distanza oggi con i vertici del settore arbitrale. In casa Roma brucia ancora il modo in cui è arrivata la sconfitta e così il giorno dopo la partita dalle parti di Trigoria si è cercato di capire le diverse posizioni delle parti in causa. Intanto si valutano i margini per un eventuale ricorso contro le due giornate di squalifica a Manolas.