Juve-Roma, Rocchi: "Ho sbagliato solo su Pogba. Anzi, no"

16:40 - Il lunedì dopo Juve-Roma non è stata una giornata tranquilla per Gianluca Rocchi. L'arbitro finito nel ciclone delle polemiche l'ha trascorsa in famiglia a Firenze, dove avrebbe raccontato ad alcuni amici la sua versione dei fatti. Versione tutta da verificare, visto che "Il Messaggero" e "Il Tempo" fanno una ricostruzione non combaciante. Secondo il primo, Rocchi avrebbe detto che il suo "unico errore è stato il rigore su Pogba", mentre per il secondo, il fischietto recriminerebbe per quello di Maicon: "Mi ha fregato lo spray".

Insomma, a meno che Rocchi non abbia fornito due interpretazioni contrastanti e conoscenti diversi, il sospetto è che gli si vogliano mettere in bocca parole non sue, giusto per sbandierare una ammissione di colpa, che non verrà mai "ufficializzata". Anche perché, poi, in base a quanto racconta "Il Messaggero", Rocchi non sarebbe poi nemmeno tanto sicuro di aver commesso un errore nel concedere il secondo rigore alla Juve: "Se ho sbagliato, l'errore è uno. Quando ho concesso il terzo rigore. E nemmeno sono sicuro di aver visto male, perché neppure le immagini hanno fatto chiarezza", avrebbe detto. "Il Tempo", invece, sototlinea come l'arbitro si sia anche lamentato del comportamento di giocatori e colleghi: "I giocatori in campo non mi hanno aiutato. La cosa che mi ha ferito? Sono diventato inadeguato per le stesse persone che mi avrebbero voluto al Mondiale".