Milan-Seedorf: aria tesa per il caso Montolivo

21:19 - Il Milan è tornato a vincere e l'Europa ora è più vicina. A Milanello però c'è aria tesa per alcune voci circolate dopo la sfida col Catania relative a pressioni societarie per far giocare Montolivo. A fine partita Seedorf è apparso infastidito dalle domande sull'inaspettato cambio di formazione e ha bacchettato l'ambiente rossonero. In Casa Milan urge un chiarimento col tecnico, ma oggi Galliani ha deciso di non andare a Milanello.

Alla resa dei conti mancano solo cinque partite e non è il momento giusto per sollevare polveroni e polemiche. L'obiettivo del Milan è chiaro: centrare l'Europa League. Per farlo servono risultati, certo, ma anche serenità nello spogliatoio. Condizione che negli ultimi giorni sembra aver trovato qualche intoppo, soprattutto dopo la sfida col Catania. I rumors su un intervento societario per far giocare Montolivo al posto di Birsa hanno fatto rapidamente il giro dei media e il tecnico olandese ha sentito nuovamente in discussione la sua posizione. Questione di fiducia.



A fine match, del resto, Seedorf non ha usato giri di parole per chiarire il suo pensiero sulla questione, puntando il dito contro i troppi "spifferi" arrivati poco prima della gara. E nel mirino dell'olandese non è finito solo lo spogliatoio, con cui il rapporto resta difficile (Abate e Montolivo in primis), ma tutto l'ambiente rossonero, di cui sembra non fidarsi più senza riserve. Voci, indiscrezioni e musi lunghi. In Casa Milan il momento però è delicato e serve sgombrare il campo da ogni dubbio. Almeno a breve termine. Ma attenzione a Galliani che ha deciso di non andare a Milanello, come sembrava, per un incontro con Clarence. Niente acqua sul fuoco in vista del rush finale e della preziosa conquista dell'Europa League. L'aria rossonera resta molto pesante.