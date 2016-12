Balotelli chiama Allegri: si è parlato di mercato?

11:10 - Il telefono di Massimiliano Allegri squilla e dall'altra parte c'è Mario Balotelli. Una chiamata per complimentarsi con il suo ex allenatore per l'arrivo alla Juve, questo il retroscena svelato da Tuttosport. Ma qualcuno mormora di una linea calda: si è parlato di mercato? SuperMario, secondo i più maligni, avrebbe sondato il terreno di un suo possibile trasferimento in bianconero. Allegri, però, avrebbe preferito dribblare l'argomento.

Ci sarà tempo per parlarne, magari dopo le valutazioni della società bianconera. Già qualche settimana fa Mino Raiola aveva cercato di proporre Balo alla Vecchia Signora. Balo sembra cercare squadra, dopo la foto con lo stemma dell'Arsenal sullo sfondo ecco l'occhiolino alla Juve. Il Milan attende.