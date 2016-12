Bimbi uccisi sulla spiaggia di Gaza, il tweet di Balotelli

13:57 - Quattro bambini sono stati uccisi a Gaza mentre giocavano a calcio su una spiaggia. Una tragedia nella tragedia, provocata secondo gli inviati del Telegraph da un missile partito da una nave israeliana. Una tragedia che non ha lasciato indifferente Mario Balotelli, che su Twitter ha lanciato un appello affinché la guerra in Palestina finisca al più presto: "I bimbi che giocano in spiaggia non devono mai essere una cosa negativa", ha scritto.

L'attaccante del Milan ha poi chiuso il tweet utilizzando gli hashtag #stopwar e #gaza, molto popolari in queste settimane proprio a causa della nuova esplosione di violenza nella striscia di Gaza.



Children playing at the beach should never be a negative thing. #stopwar #gaza

— Mario Balotelli (@FinallyMario) 17 Luglio 2014