Juve al lavoro a Vinovo, c'è anche Agnelli

13:11 - Momento delicato per la nuova Juve. L'addio di Conte, gli scenari di mercato che cambiano, gli allenamenti condotti da un nuovo allenatore che non piace ai tifosi. In momenti come questi il presidente non si nasconde. Così nel secondo allenamento guidato da Allegri a Vinovo, si presenta Andrea Agnelli. Il numero uno bianconero sta vicino alla squadra e dà un segnale all'ambiente. Cambiano i nomi, ma l'obiettivo resta "vincere".

Agnelli è a Vinovo anche per la presentazione dei settori giovanili con Pessotto e Grosso, allenatore della Primavera. Superato lo shock dell'addio di Conte, tre giorni fa, è ora di ricominciare e attrezzarsi per difendere lo scudetto. Tanto per ricordare a chi se ne fosse dimenticato, che questa Juve è comunque la squadra da battere.