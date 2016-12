Juventus, inizia l'era Allegri: tanto possesso palla

10:28 - E' ufficialmente iniziata con il primo allenamento diretto a Vinovo, l'avventura di Massimiliano Allegri alla guida della Juventus. Prima della seduta pomeridiana il tecnico toscano ha tenuto un discorso alla squadra per poi passare al lavoro a coppie con la palla. Allegri, apparso rassicurante, non ha lesinato indicazioni e consigli tattici mentre con il possesso palla, il tecnico ha dato una prima idea del gioco che vorrà proporre.

Per concludere la sessione di allenamento Allegri ha fatto disputare una partitella undici contro undici terminata 2-2. Doppietta di Giovinco per i "gialli", reti di Buchel e Liviero per gli "arancioni".



Nel pomeriggio il mio mio primo allenamento alla @juventusfc. Carico per la nuova avventura! #finoallafine

— Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) 17 Luglio 2014