Allegri si carica: "Il mio primo giorno. Che emozione"

16:13 - L'era-Allegri alla Juve è cominciata. Con tutti i buoni propositi di questo calcio e tutti i rumori e dubbi che circondano il nuovo corso. Poco dopo le 10, la truppa bianconera agli ordini dello staff di Allegri (il tecnico non sceso è in campo, ne ha approfittato per visitare tutto l'impianto) ha lavorato a Vinovo, per il quarto giorno di allenamenti, il primo con i sorrisi tirati di Allegri e l'ombra di Antonio Conte che sta sempre sopra il mondo juventino. Fino a quando?

Ci vorrà tempo, occorrerà pazienza e anche armarsi di una solida corazza, perché ad Allegri non sarà perdonato (dai tifosi) niente di niente. Una doppia sfida, per il tecnico toscano, che deve anche smaltire l'imbarazzo, comprensibile e ben visibile, della sua "prima" a Torino, in conferenza stampa.

POCHI TIFOSI. TRANQUILLI

All'arrivo del pullman con la squadra a bordo, intorno alle 9, una trentina di tifosi fuori dai cancelli dello Juventus Centrum, e senza il minimo cenno alle insofferenze del giorno prima. Semmai una tiepida curiosità e sulle nuove facce da vedere un po' da vicino. Per la giornata di oggi, sono previste due sedute di allenamento: questa del mattino, senza Allegri, e poi nel tardo pomeriggio, con il neo allenatore in campo.

ALLEGRI: CHE EMOZIONE

Cambia l'allenatore. E si cambia alla Juve: è nell'ordine delle cose. Allegri ha un nuovo staff, ovvio: con lui, Landucci (vice), il preparatore Foglietti e dall'era-Conte rimane Filippi, per i portieri. L'altra novità, l'albergo: Allegri ne ha scelto uno più decentrato, ovvero non più l'hotel in centro a Torino, forse per ridurre le distanze dallo Juventus Centrum. Piccole cose, scelte e sensazioni da primo giorno che poi Allegri ha chiuso in un breve messaggio su Twitter: "Nel pomeriggio il mio primo allenamento, sono carico per la nuova avventura. Che emozione".

CAMBIA LA SEDE DEL RITIRO

Dunque la prima, vera novità di Max Allegri è la scelta della sede del ritiro. Fermo restando Vinovo per gli allenamenti, la Juventus non alloggerà più all'hotel Principi di Piemonte nel centro di Torino (pranzo, cena, pernottamento), ma si trasferirà in un albergo nell'hinterland nord del capoluogo piemontese. L'alloggio scelto è l'Hotel "Leinì", sede dei festeggiamenti degli scudetti dei 3 anni passati, situato a 9 km dallo Juventus Stadium.