Juve, Morata è sbarcato a Torino. E arrivano anche Evra e Pereyra

23:53 - Altro che immobilismo: la Juve si muove e lo fa con una decisione che forse l'ex Antonio Conte proprio non si aspettava. Marotta ha chiuso nella tarda serata di giovedì l'affare Morata e il giocatore è ora a Torino, dove sosterrà le visite mediche e metterà nero su bianco. L'accordo con il Real è per un prestito con diritto di riscatto a 18 milioni e di riacquisto per i merengues a 36. "Sono molto felice di essere qui", ha detto lo spagnolo.

E' cosa fatta l'arrivo di Evra e con l'Udinese è stata raggiunta l'intesa per Pereyra. Mentre su Vidal si infittiscono le voci che lo vogliono a Manchester.

Ipotesi-Lukaku. Evidentemente in casa Juve vogliono allestire una batteria di attaccanti con i fiocchi e Morata, Tevez e Llorente non sono considerati sufficienti per dare l'assalto all'Europa. Fatto sta che Marotta ha dato un'accelerata decisa al mercato bianconero e nello stretto giro di qualche ora ha aperto e chiuso porte come nulla fosse. Aperto, appunto, sul fronte Lukaku. E chiuse, questo obiettivamente a sorpresa, al capitolo cessioni dove Pogba e Vidal - oggetti della discordia con Conte - finiscono per essere blindati. Ma non è detto, per il cileno.

VIDAL-MANCHESTER: POSSIBILE

Del francesino, nonostante le avances decise di mezza Europa, si sapeva. Per il cileno, invece, siamo ai titoli da prima pagina, alla novità assoluta. Strategia per alzare il prezzo? Forse, ma intanto le regole sono dettate dalla Juve e sono chiarissime. La necessità di cedere Vidal evidentemente non c'è. Chi lo volesse, perciò, dovrebbe mettere una mano al portafoglio e l'altra sul cuore. Altrimenti il Guerriero di Conte sarà il Guerriero di Allegri. Per il momento lui glissa. Non sa, non dice: "Non posso dire se il mio ciclo alla Juve è finito: se resterò continuerò a lavorare bene".

Questo è il quadro attorno a Vidal. Ma nel giorno in cui il cileno abbozza, eco che riprendono quota le voci che vorrebbero il Manchester United in pressing sul giocatore e sulla Juve, con un finale che potrebbe essere diverso da quello "blindato". Marotta ha detto che una trattativa per cedere Vidal non è mai stata aperta, ma ha anche aggiunto che tuto dipende dalla volontà del giocatore. Che non è affatto definita.



PEREYRA, AFFARE FATTO

E in questo settimana così intenso in casa-Juve, ecco che spunta l'affare Pereyra con l'Udinese. Sorpasso netto nei confronti dell'Inter, interessata anch'essa al 23enne centrocampista di casa-Pozzo, con un prestito oneroso e diritto di riscatto fra un anno a una cifra di poco superiore ai 10 milioni, si dice 12-13. La definizione dell'accordo col club friulano è per l'inizio della prossima settimana, non in questo week-end.

Non basta, però, perché nel frattempo i bianconeri si muovono anche su altri fronti: per Evra è cosa fatta. Fatta a tal punto che Van Gaal ha ammesso ieri di dover trovare un nuovo capitano. Come dire: Evra parte, ora a chi do la fascia? Ecco, appunto, parte in direzione Juve, dove lo attendono a braccia aperte. Oltre a lui Allegri insiste per Nastasic, uomo buono per tamponare la linea difensiva, e non disdegna affatto le ipotesi Pastore e Candreva rispuntate con forza nelle ultime ore. Ma qui siamo di nuovo al capitolo porte aperte e chiude: per arrivare all'argentino del Psg o al laziale serve una cessione. Di nuovo Vidal, appunto.