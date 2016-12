Morata è della Juve: oggi visite e firma

00:24 - Il matrimonio tra la Juventus e Alvaro Morata si farà nonostante l'addio di Conte. La chiusura della trattativa è a un passo ed è già partito lo scambio di mail ufficiali tra i bianconeri e il Real Madrid. Nel pomeriggio il giocatore ha ricevuto la chiamata di Allegri che lo rassicurava sulla volontà di portarlo a Torino. Nulla da fare per il Wolfsburg che approfittando dell'addio di Conte, ha provato a inserirsi all'ultimo.

L'accordo con il Real era già stato raggiunto e per chiudere una trattativa partita da lontano mancava solamente il sì del giocatore. E anche quest'ultimo tassello è stato messo grazie all'intermediazione di Allegri che ha chiarito a Morata di voler puntare su di lui per la sua Juve. Allora tutto fatto, con un contratto che sarà messo nero su bianco nelle prossime ore e prevede la formula del prestito con diritto di riscatto a 18 milioni. I merengues, da parte loro, hanno ottenuto di poter esercitare il controriscatto a quota 36 milioni. Oggi, dunque, Morata sarà un giocatore della Juve. A questo punto non si attende altro, infatti, che l'ufficialità dell'affare.