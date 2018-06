Young Signorino, durante il concerto vola un bicchiere sul palco: quasi rissa con uno spettatore

Trattenuto da un bodyguard, l'artista è stato convinto subito a continuare il concerto. E così la sua hit "Mmh ha ha ha", che su YouTube ha sfondato quota 13 milioni di visualizzazioni, è stata modificata in corsa, dopo lo spiacevole episodio. Young Signorino infatti, che si stava accingendo a cantarla sul palco della rassegna padovana, ha trasformato il testo in "non lanciare più il bicchiere! Fumo, fumo, fumo e rido... se lanci quel bicchierino" utilizzando lo stesso beat della canzone originale.



Quello di Padova è stato il primo live del trapper di Cesena, 19 anni. A Roma, solo qualche giorno prima, era atteso in un locale (il Monk) per un concerto, ma alla fine non si è mai esibito. "Signorini, riguardo al live del 25 maggio a Roma è successo che gli organizzatori del locale mi hanno causato dei problemi psicologici oltre che organizzativi, 400 biglietti venduti e sono veramente dispiaciuto! Ci rivediamo presto Roma" aveva scritto in una stories di Instagram, per giustificare poi l'accaduto.



Mentre successo e polemiche impazzano sulla Rete, è stato annunciato il tour che lo vedrà protagonista a partire dal 2 giugno quando si esibirà alla Festa Brutta di Villa Villacolle nella sua città natìa. Proseguirà il 7 giugno a La Vie En Rose, Imola (BO), il 9 all'AMA Music Festival di Bassano del Grappa (VI), il 13 all'HELLinPARTY a Firenze, il 14 al Patio Club di Torino, il 15 al Social Club di Brescia, il 16 al Panigaccio Club di Colleretto Giacosa (TO), il 21 al Plaza Disco di Roè Volciano (BS), il 27 al Parco della Musica di Padova e il 30 all'Alcatraz di Milano.