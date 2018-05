Young Signorino dà buca al primo concerto ma torna su Instagram... e se la ride

Da molti è considerato l'astro nascente della trap italiana. Sicuramente Young Signorino è un personaggio in grado di far parlare di sé, nel bene e nel male. Come venerdì sera, quando, atteso al Monk di Roma per un concerto, ha fatto saltare tutto, bucando così di fatto la sua prima uscita live. In compenso il giorno dopo è ritornato su Instagram, dove il suo account era bloccato da un po', con un post: "Fumo, fumo, fumo e rido".