Yoko Ono dimessa dall'ospedale

Yoko Ono è stata dimessa dall'ospedale dopo il ricovero della scorsa notte per affaticamento e sintomi influenzali. "E' casa, in giro come sempre" afferma il figlio Sean Lennon, che ha smentito un possibile ictus per Yoko Ono. Solo pochi giorni fa la star aveva rilasciato un'intervista nella quale ha cercato di spazzare via una volta per tutte le accuse di chi la considera come l'elemento scatenante della divisione dei Beatles.