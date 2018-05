Walt Disney Italia e Ospedale Gaslini compiono 80 anni e festeggiano regalando gioia ai bimbi

I Disney VoluntEARs sono onorati di essere ospiti all’Ospedale Gaslini di Genova per regalare ai bambini un momento indimenticabile di gioia e di speranza. E’ questo il senso della “resilienza emotiva” che guida la strategia di Responsabilità Sociale di The Walt Disney Company in tutto il mondo; un principio che trova applicazione in tante attività di CSR (Corporate Social Responsability) che Disney Italia sta portando avanti, come il supporto a MediCinema Onlus per la costruzione di sale cinematografiche e la diffusione della cine-terapia all’interno di ospedali; a Sport Senza Frontiere Onlus per connettere le vite dei ragazzi più disagiati all’ambiente vitale e positivo del mondo dello sport; a Junior Achievement Italia, per trasferire ai giovani gli skill professionali dei nostri esperti employees in modo tale che acquisiscano le basi per affacciarsi, se lo desiderano, al mondo imprenditoriale, favorendo così l’occupazione giovanile.