Oltre a questa improvvisata, il Komandante ha visitato l'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna insieme con Gaetano Curreri degli Stadio. I due artisti hanno portato doni e un sorriso ai piccoli pazienti, costretti anche per la fine dell'anno a restare in ospedale. "Per me è stato l'annus mirabilis - ha commentato Vasco - con il concerto più lungo della mia vita a Modena, ma adesso siamo qui per i bambini. Venire qui mi arricchisce a livello umano".