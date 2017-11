Vasco Rossi incontra Teresa, una fan malata di tumore

Dopo la toccante lettera inviata dalla donna tramite il Club, lo staff di Vasco Rossi aveva contattato Teresa, dandole appuntamento nel capoluogo emiliano e offrendole anche un soggiorno per lei e la sua famiglia.



"Di sicuro so che questo incontro mi ha dato tanta carica e serenità. Grazie davvero a Vasco per avere accettato di incontrarmi. E grazie a tutti coloro, il vostro giornale, il Club, che mi hanno aiutato in questa impresa. Ora proseguo la mia battaglia contro il cancro, più decisa che mai: non voglio arrendermi", ha dichiarato la donna dopo aver salutato il rocker per riprendere le sue sedute di chemioterapia.