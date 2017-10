Vasco Rossi: "Ci rivediamo negli stadi la prossima estate"

Niente tour invernale quindi e nemmeno concerti nei palasport, come si era pensato e come il rocker stesso aveva già sottolineato sui social qualche settimana fa: "Alle voci che parlano di palasport invernali rispondo che noi procediamo per stadi". Vasco torna, ma solo la prossima estate e con ben 7 date, o almeno 7, come specifica su Facebook.



"Uno sguardo indietro per andare avanti: rivisitare le sue canzoni, incontrare se stesso 40 anni fa e ripercorrere ogni passo della sua vita ‘spericolata’, artistica e umana, per Vasco è stato come una seduta psicanalitica che gli ha dato una nuova spinta ed energia".



Così si legge nel comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale, e ancora: "Forte del suo passato, non sente più vincoli ed è oggi più libero di partire o ripartire daccapo. Con tanta voglia di sorprendere e di sorprendersi. Di divertirsi e di divertire, le canzoni non mancano, la band “migliore al mondo” c’è. E così, a 3 mesi dall’evento di Modena Park, è lo stesso Vasco che con una simpatica battuta sulla sua pagina Facebook, annuncia: “noi procediamo per...stadi”, anticipando che l’estate 2018 prossima, sarà negli stadi.”



Il comunicato continua poi così: "Il primo giro di stadi nell’Anno 01 dell’Era Astrale “avanti” e “dopo” Modena Park", e conclude: "Si chiamerà VASCONONSTOP LIVE, lo spettacolo rock più potente ed emozionante al mondo e da ora in poi, girerà puntualmente l’Italia arrivando nello stadio “sotto casa”, quando.. “meno se lo aspettano”.