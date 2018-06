Usa, morto il padre di Michael Jackson: aveva 89 anni

Era stato il primo manager di Michael e anche degli altri figli che ha avviato alla carriera musicale. Personaggio controverso, era famoso per i soprusi che infliggeva ai suoi figli. Lo stesso "re del pop" raccontò che il padre, durante le prove o le sessioni di registrazione, a ogni errore era solito picchiare con la cintura o con qualsiasi altra cosa gli capitasse sotto tiro.



Il loro, infatti, non fu un rapporto del tutto sereno tanto che fu proprio Michael a licenziare il padre, subito dopo la pubblicazione dell'iconico album "Thriller".



Nel corso della sua vita Joe Jackson ha avuto diversi problemi di salute. Nel 2012 aveva avuto un lieve infarto mentre si trovava nella sua abitazione a Las Vegas. Tre anni dopo, la figlia Janet aveva dovuto sospendere "Unbreakable", il suo tour mondiale, a causa di un altro infarto nel giorno del suo 87mo compleanno. Nel 2016 fu ricoverato per febbre alta, nel 2017 finì di nuovo in ospedale per un incidente di auto.



A causa dei suoi tradimenti, la moglie Katherine Scruse (sposata il 6 novembre 1949) chiese più volte il divorzio ma cambiò sempre idea per il bene della famiglia.