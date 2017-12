Michael Jackson, le sue società non sono responsabili delle molestie

Il giudice non si è pronunciato sulle molestie, ma ha sancito che le società in questione (rimaste le sole imputate nel processo), non hanno alcuna responsabilità nei fatti contestati.



Robson, che oggi ha 35 anni, al processo contro Michael Jackson del 2005 aveva dichiarato di aver passato molte notti nella sua camera, ma di non essere mai stato molestato. Quattro anni dopo la morte di Jackson, aveva però fatto causa sostenendo che un crollo nervoso lo aveva condotto ad accettare di essere stato molestato per sette anni. L'uomo, di origine australiana e con all'attivo collaborazioni con Britney Spears e NSYNC, aveva incontrato Jackson all'età di 5 anni.