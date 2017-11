U2, annuncio sui social: il 1° dicembre esce il nuovo album

Sui loro profili social, gli U2 hanno rivelato che "Songs Of Experience" vedrà la luce il prossimo 1 dicembre 2017. La band di Bono e The Edge ha condiviso anche l'artwork ufficiale, la tracklist, le edizioni speciali del loro quattordicesimo lavoro di studio. Nel frattempo è anche uscito il nuovo singolo "Get Out Of Your Own Way", con il featuring di Kendrick Lamar.

La copertina è stata curata dallo storico fotografo della band, Anton Corbijn e ritrae Eli Hewson e Sian Evans, figli rispettivamente di Bono e di The Edge.



Il titolo del disco si presenta come il secondo capitolo dell’album del 2014 "Songs of Innocence”, in riferimento alla raccolta di poesie "Songs of Innocence and of Experience" del poeta inglese William Blake.



A maggio gli U2 torneranno on the road per la leg americana del nuovo "Experience + Innocence Tour", sequel dell'”Innocence + Experience Tour" del 2015.