U2, regalo ai fan: pubblicato un assaggio del nuovo album

A tre anni da "Songs of Innocence" alla fine del 2017 uscirà " Songs of Experience ", il nuovo album degli U2 . Intanto Bono Vox & Co hanno fatto una sorpresa, molto gradita, ai fan. Sul loro profilo di Facebook hanno infatti regalato un primo assaggio: la band irlandese ha pubblicato l'inedito " The Blackout ", accompagnato da un video in bianco e nero.

Il video è stato girato in occasione dei concerti che hanno tenuto a luglio ad Amsterdam per il tour celebrativo dei 30 anni di The Joshua Tree ed è accompagnato dalla scritta "In the darkness where we learn to see" (nel buio dove impariamo a vedere).

"The Blackout" è "solo" un'anticipazione. Il primo singolo ufficiale di "Songs of Experience" sarà "You're The Best Thing About Me" e uscirà il 6 settembre.