U2, altro regalo ai fan: online il nuovo brano "You're the best thing about me"

6 settembre 2017 15:55 U2, altro regalo ai fan: online il nuovo brano "Youʼre the best thing about me" Eʼ la seconda canzone che il gruppo irlandese svela in anteprima dal loro quattordicesimo album "Songs of Experience"

Gli U2 hanno pubblicato sul loro account YouTube il lyric video di "You're the best thing about me", brano tratto dal nuovo disco "Songs of Experience", in uscita nel dicembre 2017. La canzone è dedicata ad Ali Hewson, moglie di Bono Vox, il frontman della band irlandese. La cover del singolo ritrae la figlia di The Edge, Sian Evans, circondata da un azzurro intenso.

L'artwork è stato realizzato dal fotografo Anton Corbijn, collaboratore storico del gruppo e conosciuto per aver ideato la celebre copertina dell'album "The Joshua Tree"; l'artista olandese ha anche lavorato con band del calibro di Depeche Mode, Nirvana, Coldplay e il cantante Bryan Adams. Il lyric video, invece, consta di un libro su cui, man mano che il brano avanza, compaiono le parole cantate da Bono, mentre le pagine girano da sole.

L'ispirazione - Il tredicesimo e precedente album della band irlandese era stato nominato "Songs of Innocence", mentre il quattordicesimo - ancora inedito - si chiamerà "Songs of Experience". I due titoli prendono dunque ispirazione dalla collezione di poesie illustrate "Songs of Innocence and Experience" del celebre poeta inglese William Blake, nato nel 1757 e morto nel 1827.