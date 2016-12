Tony Hadley, un Natale in compagnia della voce degli Spandau Ballet

Dopo il recente tour che aveva rinverdito la popolarità degli Spandau, il gruppo torna in naftalina e il cantate si concede un progetto solista costruito sulla sua voce e la sua attitudine da crooner. Prodotto da Claudio Guidetti e registrato totalmente in Italia con musicisti italiani, "The Christmas Album" è una raccolta particolare di brani natalizi , dove accanto ai classici ("White Christmas”, "Let It Snow”, "Have Yourself a Merry Little Christmas” e "Santa Claus Is Coming To Town" nella versione di Bruce Springsteen), compaiono anche canzoni originali che raramente sono state interpretate da altri cantanti.



Tra queste ci sono "I Believe in Father Christmas" di Greg Lake (Emerson, Lake & Palmer ) con Aldo Tagliapietra (Le Orme) al sitar e chitarra acustica, "Shake Up Christmas" dei Train, che sarà appunto il primo singolo, e "Fairy Tale Of New York" dei Pogues in duetto con Nina Zilli.



Mi l'album contiene anche due inediti "Every Seconds I'm Away" scritto da Tony Hadley con la collaborazione di Guidetti e Annalisa Scarrone e "Snowing All Over The World" scritto interamente da Hadley.