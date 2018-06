Tom Cruise in uniforme che fissa un caccia, la scritta sovrapposta "Feel The Need" (celebre citazione dal primo capitolo) e la didascalia "giorno 1". E' bastata una foto postata sui social dall'attore americano per ufficializzare l'inizio delle riprese dell'atteso seguito della pellicola del 1986, all'epoca diretta da Tony Scott. Il titolo sarà "Top Gun: Maverick" e uscirà nelle sale statunitensi il 12 luglio 2019.