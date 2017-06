"Top Gun", svelati i primi dettagli e il titolo del sequel del cult

A pochi giorni dalla conferma ufficiale del sequel di "Top Gun", ecco arrivare le prime anticipazioni direttamente da Tom Cruise, che tornerà protagonista. Il divo, in tour promozionale per l'atteso reboot de "La Mummia", ha rivelato: "Non sarà chiamato Top Gun 2, ma Top Gun: Maverick. Non volevo un numero. Non hai bisogno di un numero". Alla regia ci sarà Jospeh Kosinski ("Tron: Legacy"), che ha già lavorato con la star in "Oblivion" (2013).