"Mission: Impossible - Fallout", per Tom Cruise una missione epica

All'evento CinemaCon il regista Christopher McQuarrie e Cruise hanno parlato di un'incredibile sequenza d'azione al centro del film. Nella scena Ethan Hunt è in missione con l'agente della CIA August Walker (Henry Cavill). I due sono a bordo di un aereo che vola sopra Parigi e decidono di cambiare piano all'ultimo minuto: Walker salta all'esterno ed Ethan lo segue. Cruise ha voluto realizzare lo stunt di persona senza l’uso di una controfigura. Si è lanciato in skydive da un aereo da oltre settemila metri di altezza a oltre 350 km/h. A quanto pare ci sono voluti 106 lanci per girare le tre inquadrature necessarie. "È uno stress quotidiano lavorare con lui, perché non sai mai se lo rivedrai domani", ha scherzato l'altro attore del film Simone Pegg, presente sul palco insieme ad Angela Bassett e Henry Cavill.



Tom Cruise si è anche sperticato in parole al miele per Parigi, facendo venire l'acquolina in bocca ai fan che attendono l'uscita del film. "Vedrete quanto è bella Parigi. L'opportunità che abbiamo avuto di fare il film in questa città e l’aiuto che abbiamo ricevuto, hanno reso possibile la realizzazione di scene assolutamente splendide". Ha poi continuato, raccontando: "Abbiamo passato molto tempo a pianificare tutto, per assicurarci che ogni cosa fosse perfetta, perché passo attraverso vicoli molto stretti, accanto a bellissime chiese antiche, nei quartieri storici di Parigi e anche nei seminterrati, ma tutto è andato perfettamente bene".



La pellicola precedente, "Rogue Nation" è uscita nel 2015, incassando 682 milioni di dollari in tutto il mondo, mentre il franchise ha raccolto oltre 2,7 miliardi di dollari a livello globale dal lancio nel 1996.