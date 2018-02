Il film vede tornare Ethan Hunt (Tom Cruise) e il suo team IMF (Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames) insieme ad alcuni alleati molto familiari (Rebecca Ferguson e Michelle Monaghan) in una corsa contro il tempo dopo una missione fallita. Si tratta del sesto episodio della saga ispirata a una serie tv cult degli anni 60 e inaugurata nel 1996 da Brian De Palma. Le riprese sono iniziate ad aprile 2017 a Parigi, per poi spostarsi in Gran Bretagna, Nuova Zelanda, India e Norvegia. Nel corso delle riprese Tom Cruise è stato vittima di un incidente sul set (non usando controfigura) nel quale si è rotto una caviglia.