"American Made", Tom Cruise verrà accusato dell'incidente mortale sul set

Altro guaio per Tom Cruise, dopo la rottura della caviglia sul set di "Mission Impossible 6". Come riporta People, l'attore verrà "parzialmente accusato" dai familiari delle vittime per "negligenza" dell'incidente mortale avvenuto nel 2015 in Colombia, durante le riprese di una scena del suo nuovo film "American Made", in cui lo stuntman Alan Purwin e il pilota Carlos Berl sono deceduti in seguito allo schianto del piper su cui viaggiavano.