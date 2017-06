Tiziano Ferro svela il mega palco del suo tour estivo: "Tutto può accadere"

"E' iniziato il count down. E abbiamo iniziato le prove musicali. Ma ci tengo a condividere con voi una cosa molto importante: il palco". A parlare è Tiziano Ferro nello svelare la scenografia del suo " Il mestiere della vita tour negli stadi ", che prenderà il via l'11 giugno. "Una forma semplice con un format nuovo - racconta -. Il palco si inserisce all'interno del pubblico. L'idea è quella di perdere i punti di riferimento... e tutto può accadere!".

I contenuti video, dice ancora Ferro, "saranno estremamente interattivi, la grafica si confonderà con le riprese live e sarà come girare un vero videoclip sul palco dal vivo, nello stadio. Gli spettatori diventeranno veri e propri attori protagonisti. Il palco sarà in movimento, facendo cambiare di volta in volta la percezione dello spazio e le dimensioni del palco stesso. Lo spettacolo sarà pieno di giochi, effetti speciali, sorprese".



Il tour partirà da Lignano 11 giugno, poi sarà a Milano (16, 17 e 19 giugno a San Siro), a Torino (21 giugno allo, a Bologna (24 giugno allo Stadio Dall'Ara), a Roma (28 e 30 giugno all'Olimpico), a Bari (4 e 5 luglio all'Arena della Vittoria), a Messina (8 luglio allo Stadio San Filippo), a Salerno (12 luglio allo Stadio Arechi), a Firenze (15 luglio allo Stadio Franchi).