Tiziano Ferro e Carmen Consoli, che abbracci intensi!

Tiziano Ferro l'ha fortemente voluta nel nuovo album e Carmen Consoli non poteva mancare nel video del brano "Il conforto" in cui i due artisti duettano. La clip del nuovo singolo è diretta da Gaetano Morbioli e il tema del "conforto" è espresso attraverso un intenso abbraccio. "Carmen - racconta il cantante - mi segue come se avessimo cantato insieme per dieci anni. La sintonia è stata immediata e meravigliosa".