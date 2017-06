The Steady Swaggers, l'energia del trio canadese tra r'n'r ubriaco e folk

Tornano per la seconda volta in tour in Italia tra giugno e luglio i canadesi The Steady Swagger . Il loro "Across the sea we roam Tour" promuoverà il terzo disco uscito da poco ("The Steady Swagger vol. III"). Vengono da Montreal carichi di un folk rock mischiato a punk gitano, jazz, canti marinari, narrazione blues: un genere che definiscono whiskybillie e si trova in mezzo tra Gogol Bordello, Tom Waits e Primus. A Tgcom24 raccontano la loro musica che genera dei live coinvolgenti e infuocati.

-Quando è iniziata l'esperienza degli Steady Swaggers?

Il gruppo nasce nel 2011, con la collaborazione del chitarrista Pi Sailin Cutler e il contrabbassista Mathieu Lacombe.



-Qual è la vostra idea musicale?

L'idea è quella di creare una musica energica e accattivante che si appella a un ampio pubblico. Mescolando rock & roll con la musica popolare, jazz e presentandolo onestamente, appassionato e teatrale, ottenendo uno spettacolo dal vivo che è sempre divertente e ben accolto. Vedere i giovani che ballano e cantano accanto alla vecchia generazione è una cosa meravigliosa, da sperimentare.



Com'è il vostro nuovo disco? Il suono si è evoluto, c'è qualcosa di diverso rispetto al passato?

Siamo molto orgogliosi del nostro terzo album. Abbiamo sperimentato solamente reazioni positive per l'evoluzione della composizione, degli arrangiamenti e soprattutto del canto. Le armonie di tre parti, che non sono presenti nei primi due album, aiutano ad aprire nuove possibilità nella nostra musica. Sviluppare maggiormente il carattere e l'interazione ed è facile trasportare ciò in ogni storia. L'album è pieno di drammi e di umorismo, è pesante ma non aggressivo grazie alla qualità di registrazione eccezionale. Non potremmo essere più che felici del risultato. È veramente così divertente suonare le nuove canzoni nei live!



In Canada suonate davanti a oltre 1000 persone. Adesso state per intraprendere il secondo tour europeo. Cosa vi aspettate?

Per la secondo tor europeo vorremmo consolidare i posti dell'anno scorso, per poi allargare gli orizzonti in alcuni ancora sconosciuti. Indipendentemente dal numero del pubblico, l'energia del concerto rimarrà la stessa. Ci auguriamo di trovarci di fronte altrettante persone anche in italia come in Francia.