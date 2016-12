Taylor Swift supera i 50 milioni di follower e si prende una pausa dalla musica

Il segreto per aver sempre successo nello showbiz è abbandonare il palco quando si è sulla cresta dell'onda. E Taylor Swift non poteva scegliere momento migliore per prendersi una pausa dal suo pubblico. La reginetta country ha infatti sfondato la soglia dei 50 milioni di fan su Instagram. Al secondo posto la prezzemolina Kim Kardashian (48 milioni e mezzo) e al terzo 'Queen B' Beyoncé (47,6 milioni).

Una bella vittoria per la Swift, che a differenza di molte sue colleghe su Instagram non si è mai lasciata andare a scatti osé. Il segreto della sua popolarità - oltre alle amicizie di lusso - non sono infatti i selfie bollenti, ma i suoi adorati mici. Scatto dopo scatto i teneri gattini l'hanno fatta arrivare in cima alla classifica. "50 milioni di follower!!! Grazie mille ragazzi. Anche se sono abbastanza sicura che il motivo è che ho dei gatti bellissimi" ha commentato ironica su Instagram.

E d'ora in avanti avrà più tempo da dedicare ai suoi amici pelosi. La 25enne ha infatti annunciato che terminato il tour mondiale dell'album 1989 uscirà dalle scene per un lungo periodo perché "anche le persone hanno bisogno di una pausa da me. Non so cosa farò, magari uscirò con gli amici e scriverò nuove canzoni. O forse non le scriverò, non lo so davvero".