Taylor Swift, per il record di sold out a Los Angeles arriva Kobe Bryant

battaglia vinta via twitter Swift convince Apple Music: pagherà i 3 mesi di prova

Non si può dire che le manchi il coraggio delle sue posizioni: Taylor Swift vince una battaglia con Apple. Aveva deciso di non dare la sua musica al servizio di streaming del colosso di Menlo Park, perché nel periodo di prova non venivano corrisposti i diritti: "Non vi chiediamo iPhone in regalo, non chiedeteci di...