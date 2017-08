Sylvester Stallone infiamma i fan: "In 'Creed 2' tornerà Ivan Drago"

Anche se al giorno d’oggi non si sa ancora la storia, "Creed 2" inizia a solleticare i palati dei fan di Rocky. Durante un'intervista a TMZ, Sylvester Stallone ha annunciato ufficialmente che in questo secondo capitolo sarà presente il suo vecchio rivale Ivan Drago, interpretato sempre da Dolph Lundgren. Ma c'è di più, l'attore durante l’intervista ha aggiunto: "Gli tirerò un pugno, non posso non colpirlo almeno una volta!"