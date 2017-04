3 aprile 2017 18:21 Sylvester Stallone: "Ho dovuto vendere il mio cane per mangiare" Il divo racconta il periodo buio vissuto allʼinizio della carriera

E' uno degli attori più famosi al mondo, ma anche Sylvester Stallone ha attraversato periodi difficili. Come ha raccontato su Instagram, nel 1971 era un giovane attore squattrinato e condivideva l'appartamento a New York con il suo cagnolino Butkus. Era così povero che fu però costretto a venderlo per 40 dollari. Riuscì a ricomprarlo solo alcuni anni dopo, grazie al successo di Rocky, per bene 15mila dollari ma "valeva ogni singolo penny!".

Su Instagram Sly ha infatti condiviso uno scatto datato 1971, in cui tiene in braccio un cucciolo. La fotografia nasconde una storia che sembra uscita da un film di Hollywood. "Questo sono io con Butkus da cucciolo. Eravamo entrambi magri, affamati e vivevamo in una topaia sopra una fermata della metropolitana. Questo appartamento aveva scarafaggi sia col caldo che col freddo. E comunque non c`era molto altro da fare che trascorrere il tempo insieme ed è lì che ho iniziato a studiare sceneggiatura" ha spiegato il divo.

Sylvester Stallone, dalla povertà al successo grazie a Butkus 1 di 8 Instagram Instagram Sylvester Stallone, dalla povertà al successo grazie a Butkus 2 di 8 Instagram Instagram Sylvester Stallone, dalla povertà al successo grazie a Butkus 3 di 8 Instagram Instagram Sylvester Stallone, dalla povertà al successo grazie a Butkus 4 di 8 Instagram Instagram Sylvester Stallone, dalla povertà al successo grazie a Butkus 5 di 8 Instagram Instagram Sylvester Stallone, dalla povertà al successo grazie a Butkus 6 di 8 Instagram Instagram Sylvester Stallone, dalla povertà al successo grazie a Butkus 7 di 8 Instagram Instagram Sylvester Stallone, dalla povertà al successo grazie a Butkus 8 di 8 Instagram Instagram Sylvester Stallone, dalla povertà al successo grazie a Butkus leggi dopo slideshow ingrandisci