Vin Diesel ancora più spericolato in "xXx: the Return of Xander Cage"

Un cast prettamente al femminile guidato da Nina Dobrev, Deepika Padukone e Ruby Rose in primis e il grande ritorno di Vin Diesel nei panni dell'agente governativo Xander Cage. Il 19 gennaio esce nelle sale il terzo esplosivo capitolo (dopo xXx diretto nel 2002 da Rob Cohen e xXx 2: The Next Level di Lee Tamahori uscito nel 2005) della serie spy thriller: “xXx: the Return of Xander Cage”, che promette azioni ancora più estreme e acrobazie mozzafiato.