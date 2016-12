14:26 - "Captives" di Atom Egoyan, in concorso alla 67a edizione del Festival di Cannes, non convince troppo alla prima stampa e raccoglie fischi e qualche applauso. Un thriller pieno di ritmo, con al centro la storia di una macchinosa organizzazione pedopornografica. Protagonisti Ryan Reynolds (Mattew) e Rosario Dawson, nei panni della detective Nicole. Intanto sul red carpet America Ferrera ha vissuto attimi di paura a causa di un disturbatore che le si è infilato sotto la gonna.

"Captives" racconta la sparizione della piccola Cassandra, rapita da un'organizzazione di pedofili, e il dolore dei suoi genitori. "Sono stato spinto a fare questo film anche per un fatto di cronaca successo in Canada, ovvero la sparizione di un giovane in un parco - spiega il regista - La cosa che più mi ha impressionato è che a distanza di tempo ci sono ancora gli appelli dei genitori dappertutto. E' un dolore che non passa".



Nel film gli aguzzini seguono attraverso il web, come in un reality, il dolore delle vittime."Non c'è polizia al mondo che possa proteggere da certi fenomeni su Internet - commenta Rosario Dawson - Si trovano lì veri e propri predatori e ho sempre una grande ammirazione per chi fa lavoro di prevenzione".

Tra le star internazionali giunte a Cannes anche la star di "Ugly Betty" America Ferrera, in Costa Azzurra per la presentazione del film d'animazione "Dragon Trainer 2". L'attrice ha vissuto attimi di paura sul red carpet quando è stata aggredita dal Vitalii Sediuk, un disturbatore noto agli organizzatori del Festival, che ha scavalcato le transenne di sicurezza per infilarsi sotto la sua gonna.



L'intruso è stato immediatamente allontanato dalla polizia mentre la Ferrera, con grande self-control, ha ripreso la passerella come se nulla fosse. Non è certo la prima irruzione per il giornalista, che in passato ha aggredito sul tappeto rosso anche Will Smith e Leonardo DiCaprio.