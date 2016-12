Leonardo DiCaprio, aggredito e palpato nelle parti intime sul red carpet

11:30 - Inconveniente sul tappeto rosso per Leonardo DiCaprio, che è stato aggredito da un reporter che gli ha ripetutamente palpato le parti intime. Il molestatore, l'ucraino Vitalii Sediuk, è saltato addosso al divo hollywoodiano in occasione della proiezione di "The Wolf of Wall Street" al Santa Barbara Film Festival. Sorpreso dall'irruzione, l'attore non ha reagito e ha aspettato imbarazzato l'intervento della secutity.

Non è la prima volta che l'invadente "giornalista" prende di mira le celebrità dello show-biz. Meno di un mese fa era infatti piombato su Bradley Cooper ai SAG Awards e la stessa sorte era toccata qualche tempo prima a Will Smith, che però aveva reagito schiaffeggiandolo dopo che il molestatore aveva tentato di baciarlo sulle labbra.