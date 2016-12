Cannes 2014, Nicole Kidman strega tutti a passo di rumba

10:54 - Si è ufficialmente aperta la 67esima edizione del Festival di Cannes. Ad inaugurare la kermesse "Grace di Monaco" con Nicole Kidman. E' stata proprio l'attrice australiana ad "aprire le danze" durante il galà inaugurale, ballando una rumba con il presentatore della serata, l'attore francese Lambert Wilson. La giuria, guidata dal presidente Jane Campion, ha omaggiato Marcello Mastroianni, attore-simbolo di questa edizione.

Sotto lo sguardo intrigante e ironico di Marcello Mastroianni, che campeggia sulla facciata del Palais des festivals, Cannes si prepara ad accogliere artisti e registi da tutto il mondo. Dopo l'Oscar a Paolo Sorrentino per "La Grande Bellezza", il cinema italiano torna così ad essere protagonista anche sulla Croisette.



A dare il via al festival il controverso "Grace di Monaco". Il direttore Thierry Fremaux l'ha voluto in apertura e difeso anche quando la famiglia Grimaldi ha polemizzato con il regista Olivier Dahan, accusandolo di sfruttare la notorietà di Grace Kelly per fare un biopic che loro non riconoscevano.



A presiedere la giuria la regista Jane Campion, cui il festival ha dedicato un collage di spezzoni dei suoi film più celebri come Lezioni di piano e Un angelo alla mia tavola: "Essere a Cannes è un invito speciale, un'esperienza magnifica". Emozionata ed orgogliosa sulla Croisette anche Chiara Mastroianni, che ha potuto ammirare il padre Marcello immortalato nella locandina del Festival, in una foto tratta da "Otto e mezzo" di Federico Fellini. A lei l'onore, insieme al regista di "Gravity" Alberto Cuaron, di dichiarare aperta la 67a edizione del Festival.

In molti sono già arrivati sulla Costa Azzurra per la cerimonia d'apertura come Nicole Kidman, Tim Roth e Sofia Coppola. Davanti ad una platea di cineasti, la voce del conduttore Lambert Wilson ha scandito i nomi dei Maestri della settima arte: Luchino, Federico, Orson, Ingmar, Akira, Michelangelo per arrivare infine a Alain Resnais, scomparso il 1° marzo 2014. "Non ci facciamo prendere dalla nostalgia - ha continuato - queste persone sono nella memoria di tutti. Il cinema va avanti".



Ad uno ad uno i membri della giuria sono saliti sul palco: Jane Campion; Sofia Coppola; Leila Hatam, l'attrice iraniana lanciata da "Una separazione"; l'attrice francese Carole Bouquet e la sudocoreana Jeon Do-yeon. A seguire Willem Dafoe, il talento messicano Gael Garcia Bernal, il regista danese Nicolas Winding Refn e il cinese Jia Zhangke. In platea le altre giurie, con Nicole Garcia per la Camera d'or e Pablo Trapero per la sezione Un certain regard.



Tra le personalità della serata il ministro italiano Dario Franceschini e quello francese Aurelie Filippetti. Quest'anno il colore di tendenza sulla Croisette per le signore è il blu elettrico, come quello che colorava l'abito della Kidman e il tailleur della Campion.