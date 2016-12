Monica Bellucci: "Pronta per un nuovo amore"

11:13 - E' pronta per il Festival di Cannes che il 14 maggio aprirà i battenti, perché Monica Bellucci è una delle protagoniste dell'unico film italiano in concorso, "Le Meraviglie" di Alice Rohrwacher (nei cinema dal 22 maggio). Nella pellicola veste i panni di una fatina televisiva che incanta tre bambine, nella vita l'attrice racconta a "Tu Style" che dopo il divorzio (già formalizzato) si sente in pace: "Un nuovo amore? Perché no...".

"La mia è una piccola parte - racconta l'attrice quasi 50enne - ma i ruoli li scelgo per intensità, non per minutaggio. Il mio personaggio Milly Catena ha la parrucca bianca, gli abiti scintillanti da fata, rappresenta il sogno. Quando si toglie la parrucca diventa una donna come tante, con le piccole rughe ai lati degli occhi".



In questo momento la Bellucci è single dopo la fine del matrimonio con Vincent Cassel da cui sono nate due figlie Deva e Léonie: "E' un'esperienza nuova per me, prima le donne senza un marito non esistevano socialmente, oggi è diverso. Stiamo diventando più forti, gli uomini faticano ad abituarsi, le nostre figlie saranno ancora più libere". Monica non guarda i siti di gossip "né i giornali che inventano cose su di me. L'amore però è importante nella mia vita, quindi sì, potrei innamorarmi di nuovo. Anzi, perché no? E' tutto cambiato, oggi anche le nonne si innamorano".