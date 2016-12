Cannes 2014, Asia Argento fa la diva: "Non sono una brava attrice"

08:42 - Un po' imbronciata, un po' diva, Asia Argento ha le idee chiare sul film da lei diretto "Incompresa" con Gabriel Garko e Charlotte Gainsbourg alla sezione Un Certain Regard. E' la storia di una bimba di 9 anni al centro tra due fuochi: i suoi genitori. Non è un'autobiografia: "Che palle", risponde in conferenza stampa. Ammette di non essere una brava attrice, meglio la regia e poi sull'etichetta da dark lady risponde: "Non è un mio problema".

Anche se l'attrice e regista afferma che non è una storia autobiografia il pensiero di molti risale all'infanzia di Asia e dei suoi famosi genitori il regista cult dell'horror Dario Argento e l'attrice Daria Nicolodi.



Aria (Giulia Salerno) ha nove anni e ha assistito al divorzio dei due genitori, ovvero tra il padre attore e la madre pianista. Così tra una madre piena di amanti, dal ricco borghese al musicista alternativo, pronta a lasciarla pur di seguire il primo che le propone un viaggio di vacanze, e un padre superstizioso, altrettanto concentrato su una carriera che non ti dà mai nessuna sicurezza, Aria dovrà crescere da sola.



Girato tra Roma e Torino nel cast ci sono anche l'ex fidanzato della Argento il cantautore Max Gazzé e Gianmarco Tognazzi.