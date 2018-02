"Red Sparrow", Jennifer Lawrence spia bella e pericolosa

Arriva al cinema il primo marzo il thriller "Red Sparrow" di Francis Lawrence ("Hunger Games"). Un'organizzazione che prepara spie russe ha tra le sue migliori reclute la ballerina Dominika Egorova, interpretata da Jennifer Lawrence . Lei è una "Honey trap", espressione usata in campo spionistico per indicare agenti che usano l'arma della seduzione e del sesso per intrappolare e ottenere informazioni da un bersaglio. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva.

Tratto dal romanzo "Nome in codice: Diva" scritto da Jason Matthews (ex agente della Cia per 33 anni), la trasposizione sul grande schermo era stata affidata prima a Darren Aronofsky poi a David Fincher. Infine il testimone è passato nelle mani del regista di "Constantine" "Io sono Leggenda", Francis Lawrence, che aveva già diretto la Lawrence negli ultimi due capitoli di "Hunger Games".



Dominika Egorova è la prima ballerina del Bolshoi, ma un incidente l’allontana dal palcoscenico. Suo malgrado, lo zio, uomo del KGB, la recluta: viene duramente addestrata nella scuola dei “red sparrow“, un servizio di intelligence russo dove viene educata a diventare una letale amante e seduttrice. Inviata poi a Budapest, per agganciare l'agente della Cia Nate Nash, che sta proteggendo un'importante talpa nel governo russo, Dominika si lancia in un complesso gioco di rivelazioni, tradimenti e nuovi piani, pur di riacquistare la propria libertà.