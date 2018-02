Jennifer Lawrence, un nudo imbarazzante...ma solo per gli altri

" Red Sparrow ", nelle sale italiane dall'1 marzo, vedrà nel cast anche Jennifer Lawrence , nei panni di Dominika Egorova , ex ballerina che diventa una spia russa. Per imparare a uccidere, si sottoporrà ad un duro addestramento e alle imposizioni dei servizi segreti. Tra queste, anche comparire nuda in un'aula gremita di persone. Dopo questo film poi la Lawrence non girerà per un anno: ha scelto di dedicare il suo impegno all'organizzazione " Represent.Us ".

"C'è una scena in particolare nel film in cui si materializza una sorta di incubo, essere nuda di fronte a un'aula piena di gente", ha detto Jennifer Lawrence in una recente intervista ad Entertainment Tonight. "Così è stato nelle riprese, ma in realtà sul set non era poi così male!"



Imbarazzo? Non per Jennifer. L'attrice americana si è raccontata a pochi giorni dall'uscita di "Red Sparrow", pellicola in cui reciterà in tutta la sua sensualità. Senza che questo le abbia comportato alcuna vergogna.



"Tutti mi hanno fatto sentire così a mio agio che probabilmente a un certo punto ho iniziato a mettere io a disagio quelli della troupe", ha detto la Lawrence. Anche se questa volta non pare abbia avuto bisogno di alcun supporto come quando ha dovuto girare la sua prima scena di sesso con Chris Pratt in "Passengers" (2016). "Mi sono davvero ubriacata prima delle riprese" aveva confessato dopo quel film.



Nella stessa intervista poi l'attrice ha confermato che si prenderà un anno sabbatico e che non lavorerà a nessun film. Lo stop è stato deciso perchè si dedicherà all’associazione “Represent.Us” (organizzazione politica non a scopo di lucro), impegnata nella lotta alla corruzione.