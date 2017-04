"La Meccanica delle ombre", François Cluzet e Alba Rohrwacher in uno spy thriller

Opera prima del regista belga del regista belga Thomas Kruithof, "La Meccanica delle ombre", al cinema dal 6 aprile, è un appassionante thriller politico con François Cluzet, l'attore francese noto soprattutto per il suo ruolo di miliardario paraplegico in "Quasi Amici", Alba Rohrwacher, Denis Podalydes e Sami Bouajila. La storia di Duval, contabile ed ex alcolista che si ritroverà invischiato in un pericoloso intrigo governativo.