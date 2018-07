E' stato definito "la risposta europea ad Hollywood Party" ed il capostipite di un nuovo genere: il fachirocomico. "L'incredibile viaggio del fachiro", il film di Ken Scott con Bérénice Bejo e Dhanus, arriva nei cinema italiani dal 4 luglio e Tgcom24 offre una clip esclusiva. La pellicola è tratta dal best seller "L’incredibile viaggio del fachiro che restò chiuso in un armadio Ikea" di Romain Puèrtolas uscito in 40 paesi dopo il grande successo in Francia.