"American Sniper": la guerra in Iraq travolge la vita di Bradley Cooper

16:09 - "American Sniper" è il nuovo film diretto da Clint Eastwood con Bradley Cooper che interpreta Chris Kyle, il tiratore scelto più letale di tutta la storia militare degli Stati Uniti. Ma Kyle è stato anche molto più di un cecchino perché viene inviato in Iraq con una missione precisa: proteggere i suoi commilitoni. La pellicola uscirà in Italia il primo gennaio e nel cast c'è anche Sienna Miller, nel ruolo della moglie del protagonista.

La precisione di Kyle salva innumerevoli vite sul campo di battaglia e mentre si diffondono i racconti del suo grande coraggio, viene soprannominato "Leggenda". Nel frattempo cresce la sua reputazione anche dietro le file nemiche, e viene messa una taglia sulla sua testa rendendolo il primario bersaglio per gli insorti. Allo stesso tempo, combatte un’altra battaglia in casa propria nel tentativo di essere sia un buon marito e padre nonostante si trovi dall’altra parte del mondo.



Nonostante il pericolo e l'altissimo prezzo che deve pagare la sua famiglia, la rischiosa missione di Chris in Iraq dura quattro anni, incarnando il motto dei Seal "che nessun uomo venga lasciato indietro". Una volta tornato a casa dalla moglie, Taya Renae Kyle (Sienna Miller), e dai figli, Chris scopre che è proprio la guerra che non riesce a lasciarsi indietro.