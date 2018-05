Studio Ghibli, il sogno diventa realtà: ecco come sarà il parco tematico

Il Ghibli Park sarà ideato come un mix di parco tradizionale e un luogo in cui i visitatori possano interagire con la natura. Per scelta programamtica, la sua costruzione non causerà danni ambientali e sarà situato nell'area Expo Aichi, vicino Nagoya (Giappone).



L'attrazione sarà suddivisa in cinque aree principali: Youth Hill, dove sorgeranno architetture ispirate a "Il castello errante di Howl" e "I sospiri del mio cuore"; Giant Ghibli Warehouse, che ospiterà mostre e un parco giochi per bambini; Mononoke Village, area ispirata alla città del ferro di "Principessa Mononoke"; The Valley of the Witch, con installazioni ispirate a "Il Castello errante di Howl" e "Kiki – Consegne a domicilio"; Dondoko Forest, area ispirata a "Il mio vicino Totoro" e costruita attorno alla replica della casa delle sorelle Satsuki e Mei, già edificata per Expo 2005.