Totoro festeggia 30 anni, un libro per celebrarlo

Una creatura magica che sembra un animale gigante, ma dall'aspetto morbido e rassicurante. Lo conoscono tutti: è Totoro e oggi compie 30 anni . Era il 16 aprile 1988, infatti, quando in Giappone usciva Tonari no Totoro, noto in Italia come Il mio vicino Totoro: il film di Hayao Miyazaki prodotto da Studio Ghibli che ha cambiato la storia del cinema d'animazione. Per celebrare l'anniversario la storia del celebre personaggio è stata raccontata in un libro: Il mio vicino Totoro - Il film icona di Hayao Mityazaki (ed. Ultra Shibuya), scritto da Valeria Arnaldi.

In Italia il film è arrivato soltanto nel 2009. Nel corso degli anni Totoro è diventato un personaggio celebre in tutto il mondo. Sono tantissimi i riferimenti alla creatura di Hayao Miyazaki nella cinematografia internazionale: la Pixar l'ha inserito in Toy Story 3, ma ci sono rimandi a Totoro nei Simpson e addirittura in Harry Potter.



Il libro che celebra i 30 anni del tenero personaggio ripercorre le origini e i temi di Hayao Miyazaki e mostra gli elementi autobiografici che si celano dietro la trama del film. Per esempio le protagoniste Satsuki e Mei fanno la conoscenza di Totoro quando si trasferiscono in una nuova casa per stare più vicine alla mamma che è malata proprio come la madre di Miyazaki.



Il volume ripercorre la storia della pellicola, ma anche del suo ideatore e della popolarità di uno dei personaggi più celebri dei film d'animazione. Basti pensare che nel 1994, l'astronomo Takao Kobayashi chiamò l'asteroide "10160 Totoro" in onore di questo personaggio e che Toshio Suzuki, uno dei membri dello Studio Ghibli di cui Totoro è il logo dal '91, ha confessato che "lo studio non è mai più riuscito a creare un personaggio più popolare di Totoro e mai ci riuscirà".